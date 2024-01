Dakar 2024 | Cornejo Florimo domina la quarta tappa tra le moto e si porta al comando nella classifica generale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Termina nel segno diladellaper ciò che concerne la categoria. Il centauro in sella alla Monster Energy Honda si è reso artefice di un round altamente positivo, dove ha mantenuto la leadership per praticamente tutta la durata della prova. Il cileno nello specifico ha segnato un crono di 2:51.11, regolando senza patemi il compagno di squadra Brabec, secondo con un gap di +02:59, e Bernavides (Red Bull KTM Factory Racing), sul gradino più basso del podio a +3.18. Si ferma al quarto posto a +04.26 invece l’ormai ex leader dellaBranch (Herorsport Rally), sorpassato da Bernavides nelle battute finali dellae arrivato al traguardo con il manubrio della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:34 MOTO – Cornejo Florimo ha vinto il quarto stage! Il cileno Il cileno ha dominato in lungo in largo ... (oasport)

E la scena iniziale delle ragazzine impegnate anell'agghindarsi "fashion" in un mondo bigio di morte vale da sola tutti i Golden, forse al netto di Oppenheimer che sul podio ci è andato ...... 23 giugno - 29 giugnoPubblicazione dei risultati : 9 luglioInquadramento geografico e ... concentrate principalmente nei maggiori centri urbani e nella capitale,. Il territorio, in ...Seconda vittoria in questa edizione della Dakar Moto, e ottava in carriera, per Ignacio Cornejo florimo. Il cileno è stato il grande protagonista della tappa 4, seconda parte della prima marathon stag ...L'abdicazione non è nei piani di Nasser Al Attiyah. Il re in carica della Dakar, già cinque volte vincitore tra le auto, punta a riconfermarsi sul trono anche nel 2024. Una determinazione evidenziata ...