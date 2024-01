Da Rivera a Nagelsmann | i messaggi per il ‘Kaiser’ | il mondo ricorda Beckenbauer

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nella serata odierna è arrivata una triste notizia per ildel calcio. All’età di 78 anni, dopo aver sofferto di gravi problemi di salute, si è spento Franz, uno dei calciatori più iconici della storia del pallone. Ildel calcio si è stretto intorno alla famiglia del “Kaiser” con affettuosidi cordoglio e omaggi a un campione il cui ricordo saprà andare anche oltre la morte. “Oscuri, poveri e silenziosi”: l’omaggio del Bayern Monaco “Ildell’FC Bayern non è più quello di prima: improvvisamente più oscuro, più silenzioso, più povero. I campioni tedeschi del record piangono Franz, l’unico, senza il quale l’FC Bayern non sarebbe mai diventato il club che è oggi“, si legge nelo social del ...

CAPELLO: "SE NE VA UN GRADISSIMO" "Di Beckenbauer ho un ricordo in particolare, di averci giocato contro la Germania a Roma, pareggiammo. Alla fine lui si lamentò che l'erba era troppo corta e non riu ...'Per me Franz Beckenbauer è stato il miglior calciatore della storia tedesca. La sua interpretazione del ruolo del libero ha cambiato il nostro gioco, questo ruolo e la sua amicizia con il pallone lo ...