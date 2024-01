Da cittadini europei a cittadini digitali europei | l’European Digital Identity Wallet

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 9 gennaio 2024) In principio sono state le carte d’identità elettroniche e i codici SPID. Soprattutto con l’insorgere della pandemia e con l’individuazione di un necessario elemento che potesse abbattere le barriere fisiche, l’Italia aveva trovato il modo per dare una accelerata alle sue lunghissime attese in coda per i documenti della sua burocrazia. Con l’identitàe, infatti, è stato più semplice accedere a documenti, pagamenti, serviziin generale. Tuttavia, seguendo – questa volta possiamo dirlo – il modello italiano, anche in altri Statisi è cercato di implementare l’impiego delle identità. In più, recentemente, a livello comunitario è stato aggiornato il regolamento che disciplina l’accesso ai servizi...