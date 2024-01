D19 Roma Sud | chiusa una notte stazione Monteporzio Catone

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sulla D19 Diramazionesud della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di oggi (martedì 9) alle 5 di domani (mercoledì 10 gennaio), saràladi, in entrata verso/Grande Raccordo Anulare e in uscita per chi proviene dalla A1. In alternativa, si consiglia di utilizzare ladi San Cesareo. (Com/Red/ Dire)

In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazionesud immette sulla carreggiata interna del G. RA. in direzione Appia/Tuscolana e, seguendo le indicazioni per l'inversione di marcia, riprendere la carreggiata esterna del Raccordo;