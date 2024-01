Cuore pesante e nuova determinazione | l' annuncio di Gino Cecchettin

(Di martedì 9 gennaio 2024), il papà di Giulia, la 22enne brutalmente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, era scomparso dai radar. La suamanager aveva riportato il suo bisogno di una pausa e molto si è detto di un'agenzia che, stando a quanto circolato, si occuperebbe delle comunicazioni e degli accordi con la stampa. Oggi, però, l'uomo, con un post pubblicato sul suo profilo LinkedIn ufficiale, ha fatto sapere che è pronto a tornare al lavoro. "Oggi, con ilancorama con, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro", ha scritto. Nel messaggio, che è titolare di una piccola azienda tecnologica, la "4next Technology Systems", ha espresso "sincera gratitudine per il ...

Una foto in bianco e nero di un albero di Natale . Così Mohamed Salah , idolo dei tifosi del Liverpool e calciatore che già nei mesi scorsi aveva fatto ... (247.libero)

Il messaggio sui social dell'attaccante egiziano ex Roma e Fiorentina e ora al Liverpool: "'In Medio Oriente c'è una guerra" (golssip)

L'attaccante del Liverpool ha dedicato un post alla tristezza che prova per quanto sta avvenendo a Gaza tra Israele e Palestina (itasportpress)

«Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Oggi, con il cuore ancora ... (ilmessaggero)

“Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Oggi, con il cuore ancora ... ()

Oggi, con ilancorama con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro. Colgo l'occasione di ringraziare i colleghi di 4neXt Technology ...Basket Una Chieti tuttoha la meglio contro una mai doma Taranto (81 - 80). Il top scorer di serata è un superlativo ... Fresno da sotto rende il finale menoper gli ospiti: al ventesimo, ...Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne brutalmente uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, era scomparso dai radar. La sua nuova ...VENEZIA - «Oggi, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro». Lo scrive Gino Cecchettin, in un ...