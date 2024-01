Crollo di Letizia e Paolo | Beatrice li smaschera | “I peggiori! Senza umanità Ecco cosa ho scoperto”

Leggi su biccy

(Di martedì 9 gennaio 2024)Petris ieri pomeriggio si è detta contraria ad un possibile ritorno diLuzzi al Grande Fratello e infatti quando l’attrice è rientrata in casa lei si è incupita. La Luzzi quando è arrivata in salone è andata ad abbracciare la coinquilina dicendole ‘ti capisco, adesso siamo in due’ (riferito alla perdita dei loro padri),però non l’ha presa bene, ha avuto uned è scoppiata a piangere tra le braccia del fidanzato: “Io non la sopporto, mi ha toccato nel punto debole“. Da quel momento la coppia ha cominciato a sparlare di. Ildi: Fiordaliso riporta tutto eli. Fiordaliso oggi pomeriggio ha riferito a: “Loro mi hanno ...