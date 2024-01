Cremonese | UFFICIALE | preso Falletti dalla Ternana

Andrea Bertolacci lascia la Cremonese : UFFICIALE il ritorno in prestito al Fatih Karagumruk . Andrea Bertolacci in prestito al Fatih Karagümrük ... (calciomercato)

Colpo di scena nell'affaire pandoro Balocco che ha colpito l'influencerancora qualche settimana fa . Pochi minuti fa la Procura ha deciso di inserire nell'elencodegli indagati ...In attesa di una rispostadel tecnico lusitano, ha fatto piuttosto rumore la critica dell'... nel dopo gara di Roma -. Massimo Mauro nel mirino , forte del risultato maturato nella ...Ora è ufficiale: César Falletti saluta – a titolo definitivo – la Ternana e si accasa all’Us Cremonese mentre Niccolò Corrado sbarca al Modena con la formula del prestito fino a fine stagione. Dopo di ...Due nuovi innesti per la Juventus Next Gen. Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoJuve.com, come anticipato in esclusiva lo scorso 3/1, Nikola Sekulov (21) terminerà in anticipo ...