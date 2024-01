Crediti Inps e Inail | stop ai versamenti F24 con homebanking Ecco come si farà

... non essere vincitori del bandoCollegi Universitari per lo stesso anno accademico; non essere studenti fuori corso o ripetenti; aver sostenuto tutti gli esami e aver ottenuto iprevisti ...Dal 1 luglio 2024 niente più homebanking per versamenti di F24 coned Inail in compensazione che potranno essere effettuati solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall' Agenzia delle entrate e non più anche attraverso le banche ...Dal 1 luglio i pagamenti potranno essere effettuati solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e non più anche attraverso le banche ...L'assegno unico e universale è la prestazione erogata dall’INPS in favore delle famiglie con figli a carico. Di seguito il focus sulle novità per il 2024 e la guida per ricevere l'importo, dai requisi ...