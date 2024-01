Così San Benedetto mette al centro la sostenibilità | il modello Ecogreen

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lacome filosofia aziendale: è la missione di San, apripista nell’adottare un approccio scientificamente green. Da più di dieci anni, infatti, il Gruppo analizza l’impronta di carbonio dei propri prodotti e si impegna a ridurla progressivamente, ed oggi è pioniere nelle politiche ecosostenibili nel beverage analcolico con l’obiettivo di raggiungere l’impatto zero. Un Gruppo amico dell’ambiente Sanè stata la prima azienda industriale italiana ad avviare nel 2009 un accordo volontario con il ministero dell’Ambiente, per valutare le emissioni di anidride carbonica, introducendo processi di miglioramento per ridurre tali emissioni. Un anno dopo, la continua ricerca dell’Azienda sul fronte tecnologico e sull’ottimizzazione dei processi industriali, ha dato vita alla bottiglia “Easy” da un litro, il primo ...