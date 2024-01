Così Modi rende internazionali i suoi piani nazionali

Leggi su formiche

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 19 e il 20 gennaio il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, doveva tornare in Italia per un doppio incontro con il suo omologo diretto, Adolfo Urso, e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani (le competenze di Goyal infatti sono vaste e toccano entrambe le aree di competenza dei due interlocutori italiani). Erano previsti dei bilaterali in due città del Nord, ma la visita è stata rinviata per volontà diretta del primo ministro Narendra, che ha voluto che Goyal – uno dei ministri centrali del governo in carica – restasse in India. La ragione? Il 22 gennaio verrà inaugurato a Ayodhya il tempo di Rama, una delle manifestazioni di Vishnu, che sorge proprio nel luogo in cui Rama sarebbe nato, secondo la tradizione indù. Un’opera da 240 milioni di dollari che ha una centralità cruciale per la difesa identitaria induista del Bharatiya Janata Party (Bjp), il ...