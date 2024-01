Cos' hanno messo in vendita Chiara Ferragni | scandalo nello scandalo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Chiamiamoli "cascami" del pandoro-gate. Mentreè indagata per truffa dalla Procura di Milano e suo marito Fedez contesta la ressa di giornalisti che lo attende sotto casa ("Queste sono le priorirà in Italia - ha lamentato -, neanche per Matteo Messina Denaro...) c'è chi pensa bene di speculare proprio sul pandoro della Balocco. Qualcuno che lo acquistò nel Natale del 2022 pensando di donare qualche euro in beneficenza per sostenere le cure dei bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino, come prodalla influencer e dalla azienda dolciaria (o forse, viene il dubbio, solo perché attratto dall'iniziativa della celebre testimonial) ha deciso di mettere inil nastrino rosso che accompagnava la confezione del pandoro stesso. Per motivi sconosciuti (a meno che non ci ...