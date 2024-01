Cos’è EU Login e come si lega al Regolamento eIDAS

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nel monografico di oggi, Giornalettismo ha deciso di parlare delle problematiche (durate quasi tre mesi e risolte solamente nelle ultime ore) che gli utenti italiani hanno incontrato per autenticarsi con SPID attraverso il sistema EU. Mafunziona questo strumento? Innanzitutto occorre sottolinearetutto ciò rientri nel processo di digitalizzazione dei servizi nel Vecchio Continente. E per farlo in sicurezza, fin dal 2014, l'Europa ha approvato il(electronic IDentification Authentication and Signature), al fine di garantire a tutti i cittadini degli Stati membri di usufruire di servizi (da Europass a Erasmus+, passando per Eures, Open Data portal e molti altri) in formato digitale, utilizzando – per l'appunto – l'identità digitale per accedere.