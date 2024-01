Cosa sta per succedere Medio Oriente | la profezia di Blinken

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Antonypremerà sui suoi interlocutori israeliani a favore di un'»imminente« transizione ad una fase del conflitto a minore intensità. A rivelarlo è un alto funzionario americano citato dalla Cnn, ricordando che il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha illustrato i piani militari relativi al futuro delle operazioni a Gaza, in base ai quali le forze israeliane passeranno da "una fase bellica di intense manovre" a "diverse tipologie di operazioni speciali". Per Gallant ai palestinesi non dovrebbe essere consentito il ritorno nelle proprie abitazioni nella parte settentrionale della Striscia fino al rilascio di tutti gli ostaggi. Il segretario di Stato americano, impegnato in un tour diplomatico nella regione, ha sottolineato la necessità di "non spingere sui palestinesi perché lascino Gaza" definendo "irresponsabili" i commenti di alcuni ministri ...