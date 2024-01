Cosa sappiamo finora sulle porte del Boeing 737 Max

Leggi su formiche

(Di martedì 9 gennaio 2024) Potrebbe essere necessario fino a un anno di tempo per avere la relazione definitiva sul plug perso in volo dal737 di Alaska Airlines. Solo allora si saprà su chi ricada la responsabilità principale per l’evento, conclusosi per fortuna senza vittime e senza danni al suolo. La domanda principale è come abbia potuto aprirsi e staccarsi il plug, in sostanza un pannello fisso, non apribile, che “tappa” il vano di una porta di emergenza che viene installata solo quando l’aereo è configurato per portare il numero massimo di passeggeri, cioè 220. Strettamente collegata è la seconda: come ciò sia potuto accadere su un velivolo in servizio da poco più di due mesi. Senza attendere il completamento dell’inchiesta, il National transportation safety board (Ntsb) ha già aggiornato le informazioni sulla fase di raccolta delle evidenze. A conferma dell’importanza attribuita ...