“Cosa ha detto?!” Grande Fratello | Letizia choc contro Beatrice | neanche il tempo di rientrare

(Di martedì 9 gennaio 2024) Serata importante al, infatti nella puntata dell’8 gennaio è rientratadopo il grave lutto che l’aveva colpita col decesso del padre. Nemmeno ildiche stanno già facendo discutere delle parole di, la quale non è sembrata essere al settimo cielo per questo ritorno dell’attrice. E i telespettatori hanno anche ascoltato una frase destinata a far discutere. Dopo l’ingresso nella casa deldinon è riuscita a contenere le lacrime e si è rifugiata tra le braccia del coinquilino Paolo. Nonostante abbiano provato a non far sentire benissimo il loro pensiero, gli utenti hanno riportato le presunte parole dei due compagni di avventura. E siamo ...

Al via una nuova giornata di campionato, con ancora la corsa scudetto in cui sono protagoniste Inter e Juventus. Giancarlo Padovan analizza la ... (inter-news)

'A livello individuale, bisogna prepararsi mentalmente', haBydén, aggiungendo: 'È una ... Se questo accade qui, sono preparatodovrei fare Più persone hanno pensato, riflettuto e si sono ...Ironicamente, haBeizhan Yan, ciò probabilmente deriva dai filtri di plastica utilizzati per ... gli esperti non hanno idea disia il resto. Se fossero tutte nanoplastiche, ciò ...Lei ha anche dei figli per metà neri. Che cosa teme per i suoi figli nell’America di oggi Anni fa Joe Pesci mi disse: “Sei più americano della maggior parte degli americani”, perché all’epoca avevo ...La ragione di tutto questo si può ascrivere a una sola cosa: Schlein non accetta Conte come leader e ... Intanto Giorgia Meloni che è veloce nella lettura delle questioni politiche ha detto sì al ...