Cosa accadrà subito dopo | sfida in tv Meloni-Schlein | la profezia di Mannheimer

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) "L'effetto di questi dibattiti sul comportamento elettorale dei cittadini risulta, nella maggior parte dei casi, relativamente scarso": Renatolo ha detto in riferimento al possibile confronto televisivo tra la presidente del Consiglio Giorgiae la segretaria del Pd Elly. Entrambe si sono dette favorevoli a un dibattito prima delle elezioni europee. Secondo il sondaggista, però, eventi di questo tipo non spostano voti a meno che non vengano fatti annunci straordinari da parte dei protagonisti. In genere, scrivesul Giornale, i personaggi politici durante questi dibattiti si limitano ad "affermazioni generali e generiche". L'esperto spiega che di solito questi confronti non fanno che rafforzare le convinzioni dei rispettivi supporter, "senza un significativo travaso di voti". ...