Corruzione negli appalti al Miur | l’ex dirigente Giovanna Boda condannata a 2 anni e 2 mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Duee due. È la pena inflitta a, ex capo dipartimento del ministero dell’Istruzione, finita a processo perin relazione aglidel. Laaveva scelto il rito abbreviato, quindi ha beneficiato dello sconto di un terzo della pena. Insieme a lei, in accoglimento alle richieste dell’accusa, è stato condannato anche un altro imputato a 3e 4, mentre sono state disposte tre assoluzioni perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto. Nella sua requisitoria il pm Carlo Villani aveva valutato la collaborazione data daalle indagini, sottolineando come la ex funzionaria sia stata “offuscata dal potere che l’ha portata a un ...