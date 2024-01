Corruzione e appalti truccati | ai domiciliari il sindaco di Palma Campania Otto indagati

(Di martedì 9 gennaio 2024) Nello Donnarumma,di(provincia di Napoli) è stato arrestato e posto aioggi 9 gennaio nell’ambito di un’inchiesta su. In totale sono 8 le persone indagate: due sposte agli arresti, tre al divieto di dimora e tre al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. I reati ipotizzati sono, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Nola e condotta dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di Carbonara di Nola. Tra i destinatari dell’ordinanza, oltre al, figurano due dipendenti ...

