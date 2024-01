Corna De Martino | sorpreso anche con Emma da Belen | rivelazione

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 9 gennaio 2024) Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, ha fornito altri dettagli sui presunti tradimenti di Stefano Denei confronti diRodriguez durante una lunga diretta su Instagram. Recentemente ringraziato dalla showgirl argentina in persona per le sue rivelazioni, ha sostenuto di avere informazioni sulledel conduttore di Rai2. Nel caso del presunto flirt con Antonella Fiordelisi, l'esperto di gossip ha affermato di avere prove che i due abbiano avuto una relazione quando Denon era legato a: "Ho le prove che la Fiordelisi e Stefano sono andati a letto, all'epoca però lui non stava con la Rodriguez. Quest'ultima si è arrabbiata con Antonella per una questione di rispetto: la Fiordelisi le scriveva cose carine e le chiedeva selfie. Quandoha ...