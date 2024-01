Corea del Sud | storica svolta | gli ultimi tre anni con la carne di cane a tavola

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 Ladel Sud mette al bando ladi: il parlamento ha approvato una legge che vieta allevamento, macellazione e vendita di cani per la loro. Una pratica tradizionale che gli attivisti hanno da tempo preso di mira e definito un motivo di imbarazzo per il Paese. L’Assemblea nazionale ha dato il via alla legge con voto di 208-0, sposando quella che è stata definita “una rivoluzione culturale” che entrerà in vigore dopo un periodo di transizione di tre. Allevamento, vendita e macellazione dei cani saranno punibili fino a tredi carcere o sanzionati con una multa di 30 milioni di won (circa 21.000 euro).