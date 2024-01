Coppie gay | preti sposati | morale sessuale | la guerriglia tradizionalista contro Papa Francesco

Roma, 5 gen – La Chiesa elargisce “benedizioni alle coppie gay” che, per carità, durano “pochi secondi”, senza Rituale e non in luoghi sacri. Ma ... (ilprimatonazionale)

Per il libro sull'arte di baciare, Saname con tu boca (Guariscimi con la tua bocca), lo soprannominarono "Tucho besame mucho" e "Besuqueiro", "sbaciucchiatore". Non osiamo immaginare come potrebbe ...Cruciani coglie la palla al balzo e chiede se farebbe una pubblicità con una famiglia: " No, ... ma che è altissima tra chi telefona in diretta, è costituita da necrofili,scambiste, neo - ...Spunta un volume del 1998, pubblicato in Argentina, nel quale monsignor Víctor Manuel Fernández allude a contatti erotici con Gesù, definisce «insaziabili» le donne, paragona orgasmi ed estasi mistica ...I Mister Bean della corte bergogliana, si sono convinti che la soglia di 15 secondi, sia il tempo massimo di sopportazione per non far incazzare ...