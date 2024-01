Coppia morta nel lago | disposta l’autopsia per Tiziana e Morgan | escluso il gesto volontario

(Di martedì 9 gennaio 2024) Gli inquirenti, secondo quanto trapela, hanno scartato l’ipotesi di un. PerTozzo eAlgeri – morti a bordo del suv che sabato sera è finito nela Como, inabissandosi – la procura di Como ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio stradale colposo, disponendosui copri delle due vittime e una perizia sull’auto. Le ipotesi privilegiate sono due: un guasto alla vettura o l’errore umano da parte del 38enne che era alla guida. Che dietro all’incidente possa esserci un guasto dell’auto, un suv Mercedes modello GLC 4matic, viene fuori dalle testimonianze della sorella e dell’ex fidanzata di: entrambe hanno fatto sapere che il 38enne aveva loro raccontato di avere avuto problemi con l’accensione dell’auto. Dovrà ...

A Sant'Elia, una frazione di Rieti, una coppia di anziani è stata trovata morta in casa . Secondo la polizia si tratta di un caso di omicidio - ... (247.libero)

Orrore in Texas , scomparsa da giorni , coppia viene ritrovata morta nella loro auto. Si sospetta un caso di omicidio Savanah Nicole Soto, 18 anni, ... (361magazine)

cosa è successo la sera del 6 gennaio al lago di Como ? Perché l'auto è finita in acqua? Tutto è ancora avvolto nel mistero. Una Coppia , un uomo e una ... (ilmattino)

«Ho perso non solo un amico e un socio , ma anche un fratello. Ci sentivamo tutti i giorni, anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a ... (ilmessaggero)

Lasarebbe vittima di un terribile errore giudiziario. Il caso La sera dell'11 dicembre 2006,... Paola Galli, madre di Raffaella, è una donna casalinga di 60 anni, ed èanch'essa per ...La procura di Como procede per il reato di omicidio stradale colposo nel fascicolo aperto sulla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, di 45 e 38 anni, che erano a bordo del suv che sabato sera è ...C'è la storia di Guerrina Marcorin, morta a 104 anni nel 2019, che grazie a un corso di scrittura alla casa di riposo comincia a scrivere e pubblica due libri sulla Trieste di un tempo e sulla sua vit ...Resta ancora un giallo la morte della coppia, caduta con l'auto nel lago di Como. La procura di Como procede per il reato di omicidio stradale colposo nel fascicolo aperto sulla morte di ...