Coppa Italia 2023 24 Esclusiva Mediaset | Programma e Telecronisti Quarti di Finale 9 - 10 - 11 Gennaio

Il video emozionale postato dalla società ha scatenato i laziali pronti a vivere ore incredibili aspettando il derby di. "Amore allo stato puro", scrive Valerio. E ancora: "La gente ..., quarti di finale: 4 match distribuiti tra martedì 9 e giovedi sera. Unica eccezione il derby Roma - Lazio in programma mercoledì alle ore 18. Quattro partite in diretta sulle reti ...Rispetto a quella stagione l'Inter ha una competizione in meno da disputare, la Coppa Italia in cui è già uscita, ma potrebbe giocare una gara in più in Supercoppa Italiana e bisognerà capire dove ...Un'inedita lotta per il quarto posto e i quarti di finale di Coppa Italia: la sfida tra Fiorentina e Bologna continua. I viola, dopo aver eliminato il Parma, vogliono continuare il proprio percorso ...