Controlli in provincia di Avellino | una persona denunciata e sanzioni

Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Con l’avvio dell’anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, il NAS, in collaborazione con ... (dayitalianews)

Ci vogliono piùmirati. È necessario intervenire duramente su tutte le situazioni ...quantità di CO2 che verrebbe assorbita in un anno da un bosco di 1.690 kmq (esteso più delladi ...In proporzione alla popolazione, invece, è Trieste lapiù pericolosa con 422,8 sinistri ... il Friuli Venezia Giulia è ottavo in Italia, Udine la peggioresui treni e nelle stazioni:...Il biglietto è stato venduto al bar Pit Stop, punto di passaggio per pendolari e operai della fabbrica poco distante ...Ministro Piantedosi, gli arrivi dei migranti nell’ultimo trimestre sono in calo. La Tunisia di Saied ha iniziato a collaborare «Presto per trarre conclusioni, ma che la Tunisia sia ...