“Conte vicino al Napoli | ne ho parlato con De Laurentiis” | il retroscena fa rumore

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non è un mistero che uno dei sogni per il futuro di Deper ilsia: in più occasioni, l’ex Juve è statoagli azzurri. Ilche segue ne è una conferma. Una presenza che sicuramente non passa inosservata. Già, perché Antonioe ilpiù volte sono stati accostati l’uno all’altro in queste settimane, a partire da quando Aurelio Deha deciso di esonerare Rudi Garcia. Molte voci hanno svelato addirittura di un incontro tra le parti, per cercare di trovare un accordo, anche se la medesima indiscrezione fu smentita dallo stesso tecnico leccese sul suo profilo Instagram. C’è da scommettere, però, che il suo nome ritorni presto sulla scrivania del patron azzurro, in vista dell’estate. Il club azzurro, ...