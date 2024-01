Consiglio Ue | spunta l’ipotesi Draghi dopo le dimissioni di Michel

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'annuncio della candidatura di Charlesalle Europee e delle sueanticipate dalla carica di presidente delUe ha dato il via alle trattative sugli incarichi di vertice a Bruxelles, dove l’ex primo ministro italiano Marioviene indicato da alcuni come uno dei principali contendenti. Il 76enne ex presidente della