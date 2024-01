Consiglio Provinciale | i tre consiglieri del PD chiedono lumi al presidente Magliocca

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 9 gennaio 2024) Caserta. Iprovinciali di opposizione, in quota PD, intendono fare le pulci all’operato dell’amministrazioneguidata da Giorgiofacendo sentire la propria voce nel parlamentino dell’ex Saint Gobain. Venerdì 12 gennaio, alle 12, è in programma ilper l’approvazione del bilancio di previsione e i tre assicurano che vigileranno attentamente. Il gruppo del Partito Democratico in provincia, costituito dal capogruppo Michele Caporaso, sindaco di Sant’Angelo d’Alife, dal vice capogruppo Marco Cicala, primo cittadino di San Marco Evangelista, e da Speranza Belardo, vice sindaco di Sant’Arpino, hanno chiesto innanzitutto delucidazioni relativamente alle assunzioni di personale in seno alla Provincia di Caserta, in merito alla Ratifica del Decreto ...