Tweet di Giovanni Scotto giornalista del quotidiano Il Roma: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie...nell'attesa di un chiarimento. Tutte le novità del nuovo decreto sui bonus edilizi Con il nuovo decreto, il Governo ha di fatto reso nuovamente possibili lemultiple, anche se con ...ForzAzzurri.net - Il Roma - Congelate cessioni e prestiti: ADL manda la squadra in ritiro L'edizione odierna del quotidiano ha annunciato che il Napoli ha bloccato, per ...Nessuno si muove, almeno per ora. Il Napoli ha bloccato tutte le uscite e anche chi ha giocato meno in questo momento non ha ricevuto alcun via libera per andare via in prestito.