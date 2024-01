Concussione e atti persecutori | arrestati il sindaco e un assessore di Erchie | Pasquale Nicolì e Oronzo Bernardi sotto accusa per incarichi e assunzioni

(Di martedì 9 gennaio 2024) Con ilai domiciliari il titolare della delega ai Lavori Pubblici. Divieto di dimora per l’assessora ai servizi sociali Pamela Melechì e per un ex dirigente Ciro. Nel fascicolo anche approcci non graditi a una donna all’interno degli uffici comunali

... oltreché un ingegnere (quest'ultimo in passato già in servizio al predetto ente pubblico), sono indagati, a vario titolo, per "e tentata, abuso d'ufficio in concorso e...Le accuse sono molteplici, per l'inchiesta della procura di Brindisi, e sono a vario titolo: fra essee tentata, concorso in abuso d'ufficio,persecutori, falsità ...BRINDISI - Il sindaco Pasquale Nicolì e l'assessore Oronzo Bernardi di Erchie, nel Brindisino, sono stati arrestati con l'accusa di concussione, tentata concussione, abuso d'ufficio in concorso e atti ...Con le accuse di concussione e tentata concussione, abuso d'ufficio in concorso e atti persecutori sono stati arrestati e posti ai domiciliari a Erchie, nel Brindisino, il sindaco Pasquale Nicolì, e l ...