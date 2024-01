Concorso medici Ast Ancona | Saltamartini | ' Al lavoro per superare carenza di personale'

(Di martedì 9 gennaio 2024) 2' di lettura 08/01/2024 - 'Iniezione' di nuovi dirigentia tempo indeterminato nella sanità dell'anconetano. L'Azienda Sanitaria Territoriale di(AST) ha infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando diper l'assunzione di nuovi specialisti in diverse discipline mediche , fra le quali Oncologia, Cardiologia, Pediatria, Chirurgia, Nefrologia, Anestesia e ...

Pomezia, 8 gennaio 2024- Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 152 posti di Dirigente Medico – disciplina ... (ilfaroonline)

Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 152 posti come Dirigente Medico (disciplina medici na d’Emergenza – ... (ilcorrieredellacitta)

sia ad un concorso espletato dall'Asp di Trapani. In quest'ultimo caso arriveranno a breve tre nuovi dirigenti, alle dirette dipendenze dell'azienda trapanese, in forza al nosocomio mazarese, ... Corsie senza personale e turni scoperti negli ospedali campani: scatta il piano regionale delle assunzioni. L'obiettivo è ripopolare nel più breve tempo possibile le prime ...