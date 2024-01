Concorso dirigenti scolastici | preferenze in caso di parità | “attestazione del lodevole servizio deve essere eliminata” I sindacati scrivono al Ministero

(Di martedì 9 gennaio 2024) Non solo per ilordinario docenti, ma la questione deltiene banco anche per ilordinario. L'articolo .

Pubblicati i bandi per i concorsi ordinario e riservato per diventare Dirigente scolastico. I posti complessivi sono 979: la distribuzione di questi ... (orizzontescuola)

Pubblicati i bandi per i concorsi ordinario e riservato per diventare Dirigente scolastico. I posti complessivi sono 979: la distribuzione di questi ... (orizzontescuola)

... sia grazie all'affiancamento di lavoratori provenienti per l'appunto da Bagheria, sia ad unespletato dall'Asp di Trapani. In quest'ultimo caso arriveranno a breve tre nuovi......di nuovimedici a tempo indeterminato nella sanità dell'anconetano. L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (AST) ha infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando diper l'...Al via il concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 152 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina ...La votazione ha coinvolto tutti i tesserati Fidal della regione, atleti, tecnici, dirigenti, si è svolta fin dalle prime battute all’insegna di una corsa senza rivali. Infatti nei due mesi di votazion ...