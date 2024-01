Concorsi docenti 2024 | il pasticcio della preferenza “lodevole servizio” Puntata n 2

Concorsi docenti di cui ai DDG n. 2575 e 2576 del 6 dice mbre 2023: le domande per partecipare in qualità di Presidente e commissari o possono essere ... (orizzontescuola)

Concorsi docenti : sono due le procedure in scadenza il 9 gennaio ore 23:59, quella per infanzia e primaria disciplinata dal DDG n. 2576/2023 e ... (orizzontescuola)

Il riferimento è al concorso ordinario per dirigenti scolastici, ma la questione ha creato problemi di interpretazione anche per iin scadenza oggi. Il servizio lodevole non deve ...Più di cento idi molte regioni che si sono dati appuntamento. A viale Trastevere sono state presentate le 7.000 firme della petizione online , scaturita dalla recente proroga della ...È stata firmata oggi dal presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, e dal ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, l’Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30% ...Matteo Zuppi, e dal ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, l’Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura ... grazie a una procedura straordinaria, riservata ai ...