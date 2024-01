“Con Trenitalia viaggi gratis tutto l’anno” Ma la finta promozione su Whatsapp è una truffa

(Di martedì 9 gennaio 2024) “con”. In tanti in questi giorni hanno ricevuto un link con una (viao su Facebook Messenger, che si è rivelata una vera e propria. La prima a fare chiarezza è l’azienda, interpellata dall’agenzia Adnkronos: “È un’offerta fake impropriamente attribuita a. Naturalmente ci siamo immediatamente attivati presso le autorità competenti”. Ilavviene attraverso un link che ancora gira sui social in cui, a nome della società, si offre l’opportunità di vincere biglietti ferroviariper un anno. Laè ben congegnata perché, una volta cliccato sul link, si viene reindirizzati su ...

Ottime notizie per chi cerca Lavoro nel settore ferroviario, sia come tecnico che come personale di bordo. Trenitalia ha appena pubblicato 26 ... (posizioniaperte)

Per chi volesse usufruire degli autobus sostitutivi al treno, in collaborazionee Assessorato ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, verranno effettuate delle fermate ...'Questa promozione - ribadiscono - non ha nulla a che faree qualsiasi contenuto ad essa collegato non rappresenta in alcun modo iniziative promosse da'. L'inganno del ...“Viaggia gratis tutto l’anno con Trenitalia”. In tanti in questi giorni hanno ricevuto un link con una (finta) promozione via WhatsApp o su Facebook Messenger, che si è rivelata una vera e propria tru ...È stato vittima dell’ennesimo episodio di violenza e prepotenza nel centro storico di Palermo. Dopo aver detto ad un automobilista che non poteva accedere all’area pedonale di piazza San Domenico con ...