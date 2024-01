Commesse Anas | Salvini | ' Tommaso Verdini ragazzo in gambissima | non ho dubbi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Non mi piace quando attaccano figli e mogli per motivi politici. Io non ho mai fatto mezzo favore a nessuno, gli appalti vanno ai più bravi, non sono mai stato sfiorato da nessuna indagine. Finire sui giornali per dichiarazioni di altri che millantano mi ha dato fastidio, non tanto per me. Conosco il fratello di Francesca ed è unin, non ho nessuno. Ho avuto amici carissimi sputtanati sui giornali per settimane, Morisi, Savoini, poi è finito in niente, archiviato". Lo ha detto Matteoa Rtl 102,5.