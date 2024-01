Colpo Tottenham | UFFICIALE | preso Werner

(Di martedì 9 gennaio 2024)in attacco per il, gli Spurs hanno annunciato l'arrivo di Timodal Lipsia. Il nazionale tedesco arriva in prestito...

Il Napoli può affondare definitamente il. A centrocampo Samardzic e Konè. Nella prossime ore ... Se su Dragusin c'è ilnettamente più avanti, anche se ancora la trattativa non è chiusa, ...Calciomercato Milan, caccia al difensore dopo Gabbia e Terracciano IlMatija Popovic è praticamente servito , ma il Milan va a caccia di un difensore in questa ...dal Genoa Scatto del...Colpo di scena nella trattativa tra Tottenham e Genoa per Radu Dragusin, un inserimento del Bayern Monaco rischia di far saltare l'affare.Fiorentina: il club viola cerca un esterno in questo mercato di gennaio, Gianluca Di Marzio fa il nome di Bryan Gil del Tottenham.