Colpo di pistola alla festa di Capodanno | Pozzolo sospeso dal gruppo meloniano alla Camera

Un grandedi scena per concludere la serie. Difatti Maya aveva scoperto che Joe aveva ucciso ... Maya quindi decide di uccidere il marito con la stessacon cui lui aveva ucciso la sorella .In ogni caso, se è partito undinel corso di una riunione di più persone, è evidente che vanno accertate le responsabilità. Non mi sono mai sottratto ai confronti parlamentari quando ...Striscia la notizia consegna il Tapiro d'oro a Luca Campana, il ragazzo ferito la notte di Capodanno dalla pistola del deputato Pozzolo.Attraverso una nota, il capogruppo di FdI a Montecitorio, Tommaso Foti, spiega che «l'ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via ...