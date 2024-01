Colpo da urlo in Portogallo | beffata la Serie A

Leggi su rompipallone

(Di martedì 9 gennaio 2024) I giovani talenti sudamericani hanno da sempre rappresentato un grande campo di investimento per le società europee. Negli ultimi anni, tuttavia, laA si vede sfilare da sotto il naso giocatori promettenti che potrebbero fare la fortuna delle loro squadre. Il Sudamerica e in particolar modo Brasile e Argentina vivono il calcio con uno spirito unico. Una vecchia citazione faceva così: “gli inglesi hanno inventato le regole del calcio, ma è in Sudamerica che nasce la passione”. Non è solo un detto, è proprio così. In quei posti si nasce con un pallone tra le mani, si vive con il costante sogno di giocare un giorno al Maracanã con la maglia della propria nazionale. Proprio per questo è molto importante che gli osservatori europei ma soprattutto quelli delle squadre italiane non si facciano sfuggire nessun giovane talento da poter ingaggiare e far ...