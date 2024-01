Colesterolo | dopo le feste è bene correre ai ripari La nuova terapia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilpiù basso è, meglio è. Eppure per chi soffre di ipercolesterolemie leche ci siamo appena lasciati alle spalle possono costituire un pericolo. A Natale, infatti, ilpuò aumentare anche significativamente, fino a un quinto. Lo ha dimostrato uno studio condotto dall’Università di Copenaghen e pubblicato sulla rivista Atherosclerosis, che ha coinvolto circa 25mila danesi. Il risultato?leilsi innalza del 20% per 9 persone su 10. Allora cosa fare? Lo abbiamo chiesto agli esperti della SIC, Società Italiana Cardiologia. ...

arachidi: i loro grassi monoinsaturi aiutano a ridurre ilcattivo e ad aumentare quello ...è necessario sempre rivolgersi al proprio medico o ad uno specialista e farsela prescrivere...... come il diabete, l'aumento dele l'obesità, lo zucchero raffinato è nemico della ... La conseguenza di tutto questo viene definita ipoglicemia reattiva: poche oreaver mangiato zucchero ...Opinione degli esperti di Georgios Christos Bakolas Master Science in Sport Nutrition · 3 years of experience · UK L'aceto balsamico è una buona scelta per usarlo come condimento per le vostre insalat ...«Lo studio danese mostra che i livelli di colesterolo sono influenzati dal cibo grasso che consumiamo durante le feste natalizie, dagli avanzi che mangiamo i giorni dopo e dai cenoni e pranzi di ...