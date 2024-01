Cocaina scoperta nel carcere di Ariano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCarin un pacco postale scoperra neldiIrpino, in provincia di Avellino. Il “recapito” è stato sventato dall’ispettore della Polizia penitenziaria addetto ai colloqui e la droga, occultata tra gli indumenti, è stata sequestrata. Lo riferisce Tiziana Guacci, segretaria regionale del Sappe che ha sottolineato “la grande professionalità del personale che ancora una volta ha sventato l’introduzione indella droga”. Il segretario nazionale del sindacato, Donato Capece, torna a richiamare l’attenzione dei vertici regionali e nazionali dell’amministrazione penitenziaria sulla necessità di “dotare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria, da sempre in prima linea sul fronte dell’ingresso e possesso di droga in, di adeguati ...

