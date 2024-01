Clima 2023 | temperature record

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) - Leglobali hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati nelche si conferma come l'anno solare più caldo nei dati registrati a partire dal 1850: nel dettaglio, la temperatura media globale è stata di 14.98°C, 0.17°C in più rispetto al 2016 (precedente anno più caldo). L'anno appena trascorso è stato più caldo di 0.60°C rispetto alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 1.48°C rispetto al livello preindustriale del 1850-1900 ed è probabile che un periodo di 12 mesi che termina a gennaio o febbraio 2024 superi di 1.5°C il livello preindustriale. Il Servizio per il Cambiamentotico di Copernicus (Copernicuste Change Service - C3S), implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il ...

Anche su questo ilha presentato un conto pesante. Nel nostro Paese con gli incendi in Sicilia e le alluvioni in Toscana ed Emilia - Romagna. E all'estero, ad esempio con quanto accaduto in ...... commenta : 'Sapevamo grazie al lavoro del programma Copernicus per tutto ilche oggi non ... è uno dei migliori strumenti disponibili per guidare le nostre azioni sul, mantenerci in linea ...La previsione adesso è confermata dai dati più recenti: il 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato, superando di gran lunga il primato precedente del 2016. A dirlo è Copernicus, il sistema di ...Lo ha certificato il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus che utilizza i satelliti per monitorare la crisi climatica ...