Classifica Tatuatori Italia 2024 | leggi l’articolo completo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il romano Marco Manzo, artista, scultore, tatuatore e piercer della Capitale, è al primo posto delladei migliori miglioriinper meriti artistici, con all’attivo 75 premi nazionali ed internazionali nelle principali convention del settore. I suoi tatuaggi sono considerati opere d’arte, ed hanno fatto il loro ingresso in alcuni dei più importanti musei d’arte contemporanea, come il Maxxi di Roma e la Gagosian Gallery di New York. è stato anche invitato alla Biennale d’Arte di Venezia e curatore dei Nuovi Linguaggi di Arte Contemporanea presso il Senato della Repubblica. Centinaia le sue interviste televisive sui principali tg nazionali. Amato da Vip come Asia Argento, Max Gazzè e Gabriel Garko, docente di igiene e tecnica di tatuaggio nei corsi professionali sin dalla loro istituzione, ...