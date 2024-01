Classifica senza errori arbitrali 19 giornata | Inter | Milan e Juve favorite dagli arbitri

(Di martedì 9 gennaio 2024)19serie A, ancora una volta episodicontroversi hanno favorito. Continuano a giocare un campionato a parte le squadre dio e Torino con regolamentipersonalizzati. Quanto succede spesso al Napoli non capita mai da quelle parti. Si pensi quanto combinato da Fabbri, La Penna e Guida. Penalizzate il Verona, l’Empoli e la Salernitana.– Verona 2 – 1, Fabbri (Nasca). Male Fabbri, male assistito da Nasca al VAR. Gli sportivi si augurano solo l’applicazione della Prova TV per Bastoni. Ma restano solo vaghe speranze per chi ama il calcio. D’altronde già si sono messi in moto i cronisti e moviolisti ...

Il 2024 si apre con la conferma che stiamo vivendo l'era della dominazione di Taylor Swift eun'indicazione precisa di quando e se quest'ossessione spasmodica per la cantante 34enne ...La Futura bagna con un successo la prima gara del 2024 e si consolida in vetta alla. CONTINUA A LEGGERE SU CITYNOW77 della classifica Atp, e supera il primo turno del torneo Atp 250 di Adelaide in Australia. Il tennista ligure, n.41 del ranking mondiale, negli ottavi di finale affronterà il cileno Nicolas Jarry, ...Una striscia sconfortante di sei punti in otto gare ed una serie di prestazioni a dir poco opache che hanno fatto scivolare la compagine rosanero in classifica, generando mugugni, delusione e tanta ...