Clara Bianchi e il Progetto quantistico in Bitcoin…

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sull’onda di una determinata serie di articoli che narrano le vicende di anonimi soggetti che hanno lasciato il lavoro cambiando completamente la propria vita e hanno trovato un destino migliore, sta circolando – sorpresa! – l’ennesima truffa. Stavolta gira sulle pagine social locali, e gira davvero tanto. La viralità è data dal fatto che di volta in volta l’articolo è geolocalizzato nel testo e nel titolo, dando a intendere che la ragazza dell’articolo sia della stessa zona della pagina social su cui viene condivisa. Alcuni esempi? Manon esiste, è sempre la solita amica inventata dai truffatori per farvi cadere nella loro rete di trading online. Non cascateci! Come spiegavamo a giugno 2023: …non è che il solito specchietto per le allodole che cela uno dei mille siti copia e incolla legati al mondo del trading online. La richiesta ...