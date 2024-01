Cina | Shaanxi | scoperte tombe risalenti a IV secolo

(Di martedì 9 gennaio 2024) Xi’an, 09 gen – (Xinhua) – Nella provincia nord-occidentale cinese delloe’ stato scoperto un cimitero con 285addirittura al IV, secondo l’Amministrazione del patrimonio culturale della provincia dello. Le, che coprono un arco temporale che va dal periodo dei Sedici Regni (304-439) alle dinastie Sui e Tang (581-907), sono state rinvenute nel cimitero in una disposizione ordinata. Lo scavo e’ stato avviato nel 2021. Dallesono stati portati alla luce statuette, stufe, bollitori e lanterne in ceramica, e mattoni per epitaffi con impressi i caratteri che identificano l’anno di fabbricazione del mattone. Gli archeologi ritengono che lo scavo del cimitero contribuira’ a far luce sull’evoluzione del sistema di ...

