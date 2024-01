Cina | presidente UBS | Paese rimane polo per creare ricchezza

(Di martedì 9 gennaio 2024) Shanghai, 09 gen – (Xinhua) – “Lacontinua a essere la seconda economia mondiale e unin cui si crea, ed e’ un mercato chiave per UBS”, ha dichiarato oggi ildi UBS Colm Kelleher. Kelleher ha rilasciato queste dichiarazioni in occasione della 24ma edizione della Greater China Conference di UBS, tenutasi a Shanghai. Il dirigente d’azienda ha dichiarato che il colosso bancario svizzeroimpegnato nella sua strategia di crescita onshore ine che si trova in una posizione unica per fornire agli investitori internazionali un accesso alla. La banca continuera’ inoltre a sostenere le aziende e gli investitori cinesi che vogliono diventare globali, ha dichiarato Kelleher. Secondo il sito di UBS, le principali ...

Le elezioni legislative e locali, svoltesi in Serbia lo scorso 17 dicembre, hanno dato vita a una serie di proteste che ha messo in discussione la ... (ilfattoquotidiano)

Marta Fascina , in un post pubblica to sul suo profilo Instagram, condivide un video di Silvio Berlusconi e scrive un'altra dichiarazione d'amore per ... (liberoquotidiano)

leggi anche La prossima bomba economica pronta a esplodere spiegata in un grafico Il... I motivi sono 2: gli elevati rischi di rifinanziamento del debito e una crescita più lenta inche ...... ha dichiarato Mike Mansuetti,di Bosch North America. Anche varie nuove funzionalità ... Bosch ha già ricevuto i primi ordini dai produttori di autocarri in Europa, USA e. L'azienda ...Consumati i due riti giornalistici del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica e della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, si possono fare alcune considerazioni tanto sullo ...Le attività di protesta in Russia continuano in sordina e con gesti individuali. L'assenza di manifestazioni pubbliche è percepita come un aumento del sostegno al regime e l'assenza in Russia di forze ...