Cina | in piena costruzione progetto follow-up per deviazione idrica sud-nord

Nanning, 31 dic – (Xinhua) – L’incantevole vista di una Luna piena che sorge sul monte Gupo nel Guangxi, in Cina , e’ stata catturata in un video in ... (romadailynews)

L'impianto inizierà a produrre nel 2026 e raggiungerà lacapacità produttiva nel 2029. In ...come 'la concorrenza non è tra Germania e Italia o tra Ungheria e Repubblica Ceca ma trae Usa'. ...Quattro studi in giro per il mondo da Roma fino alla, passando per Parigi e Arabia Saudita. La firma su oltre seicento strutture tra palazzi, case, ...Fuksas è ancora una fucina inattività ...Baokang, 09 gen - (Xinhua) - La costruzione di un progetto che collega le due mega-infrastrutture idriche cinesi, ovvero il progetto delle Tre Gole e il ...Il settore della Difesa è finito nel mirino di Xi Jinping e della sua ultima campagna anti-corruzione. In Cina è infatti in ...