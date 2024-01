Cina | Hunan | museo apre database digitale di tombe di 2 000 anni fa

(Di martedì 9 gennaio 2024) Changsha, 09 gen – (Xinhua) – Ildellooggi ha messo a disposizione di universita’ e aziende ildelledi Mawangdui, famose in tutto il mondo, diventando l’ultimocinese che mira a trasformare i reperti archeologici in marchi culturali popolari. Ildella provincia centrale cinese dellopermettera’ a due universita’ e a 12 aziende, tra cui il famoso marchio di te’ Sexy Tea e la piattaforma di video online Mango TV, di utilizzare liberamente le risorse digitali di Mawangdui. Situato nel capoluogo provinciale Changsha, Mawangdui ospita le grandiosedel marchese di Dai, della dinastia Han (202 a.C.-220 d.C.), nonche’ quelle di sua moglie e di suo figlio. Il sito si e’ ...

I Miao sono uno dei 55 gruppi minoritari dellache convivono con la maggioranza han. Oggi i Miao insono oltre 9 milioni e vivono tra le province di Sichuan, Hubei,, Yunnan, Guangxi, Guangdong, Hainan e Guizhou. In occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, il ...del Sud: Yunnan, Guangxi,, Taiwan di Enrico Bo funge da guida di viaggio completa attraverso lo Yunnan dellameridionale,, Guangxi e Taiwan. Bo intreccia le sue esperienze ed ...Changsha, 06 gen - (Xinhua) - La provincia cinese centrale dello Hunan ha registrato una temperatura media annuale di 18,7 gradi Celsius nel 2023, ...Un cane ha deciso di portare un regalo al proprio padrone nel bel mezzo della notte, un dono che – per quanto procurato certamente con amore– non è stato particolarmente ...