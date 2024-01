Cina | ferrovie ad alta velocita’ operative raggiungono 45 000 km

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pechino, 09 gen – (Xinhua) – La lunghezza totale delle linee ferroviarie adin funzione inha raggiunto i 45.000 chilometri alla fine del 2023, hanno mostrato oggi i dati dell’operatore ferroviario nazionale. Il chilometraggio operativo della rete ferroviaria cinese e’ ammontato a 159.000 chilometri, secondo quanto emerso da una conferenza sul lavoro della China State Railway Group Co., Ltd. Nel 2023, gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario del Paese sono ammontati a 764,5 miliardi di yuan (circa 107,7 miliardi di dollari), con un aumento del 7,5% su base annua. Nel 2023 sono entrati in funzione un totale di 3.637 chilometri di nuovi binari, di cui 2.776 chilometri diad, secondo i dati. I ...

Inoltre, le perfomance economiche meno brillanti della, primo partner della Germania, ... Altrimenti il rischio per la Germania è di fare la fine delle sueDurante il Covid, chiusa la, abbiamo - tutto l'Occidente - realizzato anche questo limite ... Oppure far entrare i privati con quote minoritarie come in. Di sicuro non faremo favori ad ...La compagnia ferroviaria Trenord ha aperto il bando per selezionare nuovi macchinisti, che formerà internamente. Si possono presentare le domande fino al 31 gennaio 2024. La crisi del Mar Rosso ...Pechino, 09 gen - (Xinhua) - La lunghezza totale delle linee ferroviarie ad alta velocita' in funzione in Cina ha raggiunto i 45.000 chilometri alla fine ...