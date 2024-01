Cielo nuvoloso con deboli precipitazioni

(Di martedì 9 gennaio 2024) Andiamo a controllare il meteo con le previsione del Centro Meteorologico Lombardo, a cura di Maurizio Sabatino. ANALISI SINOTTICA La migrazione verso levante, del vortice depressionario che ha interessato le nostre regioni meridionali, e la conseguente estensione del promontorio Atlantico, avente il suo massimo a nord della Gran Bretagna, favoriranno l’afflusso, sull’Europa centro meridionale, di correnti fredde. L’ingresso, alle quote medie, di aria umida renderà i cieli della Lombardia da nuvolosi ad irregolarmente nuvolosi e qualche debole precipitazione sui rilievi occidentali. Qualche schiarita sui settori orientali favorirà , sulle pianure, lo sviluppo di foschie e gelate, nottetempo e primo mattino. Graduale aumento pressorio dalla giornata di giovedì, con temperature pomeridiane in aumento e cieli sereni. Martedì 9 gennaio 2024 Tempo Previsto: Generalmente ...

