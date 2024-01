Ci si Lega poco | sulla Sardegna a destra non c’è ancora un accordo

Inquietante episodio di violenza accaduto in Francia . Così come segnala Le Figaro, uno studente di 16 anni ha aggredito fisicamente un' Insegnante . ... (orizzontescuola)

Alfonso Signorini contro Pupo : “Sputare nel piatto in cui hai mangiato è poco elegante”

Non usa mezzi termini per esprimere il suo disappunto: ospite a Verissimo, Alfonso Signorini ha risposto per le rime a Pupo, che in una recente ... (dilei)